Юные химкинские баскетболисты стали призёрами первенства России
Команда Химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 завоевала бронзу первенства России по баскетболу среди команд юношей 2013 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Матч за третье место состоялся в Москве. Химчане вырвали победу у соперников из Краснодара со счётом 67:65.
Особой награды удостоился капитан команды Матвей Злобин. Он вошёл в символическую пятёрку турнира – список лучших игроков соревнований.
«Это результат упорного труда и сплочённой работы всей команды. Мы гордимся нашими юными спортсменами. Они не только завоевали бронзовые медали, но и показали настоящий командный дух и стремление к победе», – сказал лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.
Это уже третья бронзовая медаль СШОР №1 на первенствах России. Ранее награды завоёвывали команды игроков 2011 и 2012 годов рождения. По словам директора школы Юрия Сорокина, почти все команды СШОР – чемпионы или призёры Московской области. А в клубном зачёте школа лидирует в регионе.
Как напомнили в пресс-службе, в октябре прошлого года Баскетбольная школа олимпийского резерва в Химках отметила 50-летний юбилей.