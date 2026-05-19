Юные химкинские баскетболисты стали призёрами первенства России

19 мая 2026, 20:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Команда Химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 завоевала бронзу первенства России по баскетболу среди команд юношей 2013 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Матч за третье место состоялся в Москве. Химчане вырвали победу у соперников из Краснодара со счётом 67:65.



Особой награды удостоился капитан команды Матвей Злобин. Он вошёл в символическую пятёрку турнира – список лучших игроков соревнований.

«Это результат упорного труда и сплочённой работы всей команды. Мы гордимся нашими юными спортсменами. Они не только завоевали бронзовые медали, но и показали настоящий командный дух и стремление к победе», – сказал лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

