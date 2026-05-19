Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Риме
Теннисистки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами международного турнира WTA 1000 в Риме в парном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В финале девушки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартине. Матч длился час девять минут и завершился со счётом 6:3, 6:3.
Это уже третий совместный трофей для Андреевой и Шнайдер в парном разряде и второй – на турнирах WTA 1000. Ранее сообщалось, что в прошлом году они выиграли соревнования в Майами.
