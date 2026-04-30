Андрей Воробьев и Игорь Щёголев посетили Дмитровский техникум

30 апреля 2026, 18:25

Дмитровский техникум, в котором создан крупнейший в стране медико-спасательный кластер по программе «Профессионалитет», посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Главный корпус колледжа, расположенный на Инженерной улице, капитально отремонтировали. Там открыли новые мастерские и лаборатории.





«Мы приехали в один из опорных колледжей Московской области, чтобы посмотреть, как преобразился после капремонта главный корпус на Инженерной, как изменилась образовательная среда. Дмитровский техникум открыли в 1940 году. Сегодня он включает четыре подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне. Важно, что налажена связь с работодателями — подписано более 80 договоров с предприятиями», — сказал Андрей Воробьёв.

«Благодаря программе «Профессионалитет» мы создали единственный в России медико-спасательный кластер. Открыты 13 лабораторий, дымокамера и тренировочная вышка для спасателей. Вместе с нашими партнёрами, такими как «Россети» и медико-санитарная часть №9, мы готовим кадры, что называется «под ключ», — отметила директор техникума Ирина Александровская.