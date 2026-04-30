На Раменском ипподроме откроют летний беговой сезон
На Раменском ипподроме 2 мая состоится открытие летнего бегового сезона. Любителей рысистых бегов ждут захватывающие заезды и азартная борьба самых ярких представителей породы.
В программе – розыгрыш Весеннего и Первомайского призов, а также торжественное награждение победителей прошлого сезона.
«Для гостей приготовили такие приятные сюрпризы, как концертная программа, катание на пони. Их также ждут полевая кухня и горячий чай. Будет азартно, громко и очень увлекательно», – отметили организаторы бегов.
Заезды пройдут 2 мая по адресу: город Раменское, Гражданская улица, 47. Они начнутся в полдень. Вход будет свободным.