В 7 округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных трассах в семи муниципальных и городских округах. Это повышает комфорт и безопасность водителей и пешеходов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт провели преимущественно в городской черте: в Балашихе (ул. Центральная в мкр. Кучино и Носовихинское шоссе в мкр. Салтыковка), Дзержинском (ул. Томилинская), Долгопрудном (пр. Ракетостроителей), Озёрах (ул. Ленина), а также в Домодедове (пр. Академика Туполева и 56-й км Каширского шоссе).
Кроме того, работы прошли на ул. Институтской в пос. Нахабино (г.о. Красногорск) и на 89-м км Каширского шоссе (г.о. Ступино). В ведомстве пояснили: разные типы ограждений служат для профилактики ДТП. Пешеходные — там, где люди могут выйти на проезжую часть, а также для защиты тротуаров от наезда машин.
Тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные снижают риск съезда с дороги.
