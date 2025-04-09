Андрей Воробьев: в Подмосковье строят современные индустриальные парки

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
В Московской области активно строятся современные индустриальные парки и создаются новые рабочие места, что должно помочь удержать рабочую силу в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что в настоящее время около 2 миллионов жителей области работают в Москве и платят там налоги.
Губернатор подчеркнул, что реальность такова, что любой мегаполис привлекает рабочую силу и все самое лучшее, приводя в пример такие города, как Пекин, Шанхай, Нью-Йорк, Париж, Рим и Тель-Авив. Он добавил, что Москва также является мощным магнитом. В условиях такой ситуации Московская область стремится создавать новые рабочие места и строить индустриальные парки, как частные, так и государственные. В этом направлении уже достигнут хороший темп.
Воробьев рассказал о новой производственной площадке, запущенной в этом году в Ленинском округе, где на территории площадью 102 гектара планируется открыть от 5 до 10 предприятий. По его словам, площадка уже раскуплена, хотя там еще нет дорог и коммуникаций, поскольку строительство продолжается.
Аналогичные проекты реализуются также в Раменском округе и Жуковском. Губернатор связал успех этих проектов с модернизацией трассы М5 «Урал», которая упростила логистику и подвоз рабочей силы. Он добавил, что в каждом городе власти стараются найти подходящие территории для инвестиций, которые впоследствии окупаются многократно, как это произошло в Дубне.
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Воробьев рассказал о новой производственной площадке, запущенной в этом году в Ленинском округе, где на территории площадью 102 гектара планируется открыть от 5 до 10 предприятий. По его словам, площадка уже раскуплена, хотя там еще нет дорог и коммуникаций, поскольку строительство продолжается.
Аналогичные проекты реализуются также в Раменском округе и Жуковском. Губернатор связал успех этих проектов с модернизацией трассы М5 «Урал», которая упростила логистику и подвоз рабочей силы. Он добавил, что в каждом городе власти стараются найти подходящие территории для инвестиций, которые впоследствии окупаются многократно, как это произошло в Дубне.
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Анастасия Хохлова