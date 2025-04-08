Воробьёв: тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)
Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за решения, принятые с сфере развития транспорта Подмосковья. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области в Кремле.
«Хотел вас поблагодарить за те решения, которые были приняты здесь в 2017 году. Это трасса М-5 «Урал», это направление в сторону Коломны, Рязани. Там наши жители тратили бесконечное количество времени. Это путепроводы и обход в Октябрьском. Он, слава богу, сдан. Спасибо правительству, все чётко отработано. Так же, как и Вязёмы, – это тоже развязка на ЦКАД, которая сегодня дала очень большую экономию времени», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в Подмосковье реализуют и концессионные проекты. Это, например, строительство большой Южно-Лыткаринской трассы. Её планируется сдать в конце года. Воробьёв подчеркнул, что тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение. Так, транспорт позволяет развивать индустриальные парки.
«Мы строим пять индустриальных парков, один из них – в Ленинском городском округе. Я к вам обращался по 100 гектарам в этом округе, и вы поддержали. Через год мы заканчиваем строительство большого индустриального парка. И на «Прямой линии» был вопрос о дороге в Королёве. Мы вдумчиво и аккуратно смотрели разные варианты. Если не к концу года, то в I квартале 2026-го мы построим дорогу, которая действительно вызволит из плена 250 тысяч человек», – заключил губернатор.Помимо развития транспорта, глава Подмосковья информировал Путина о проектах в сфере медицины. Обсуждали и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.
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Лора Луганская