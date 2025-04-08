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Воробьёв: тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

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Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за решения, принятые с сфере развития транспорта Подмосковья. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области в Кремле.
«Хотел вас поблагодарить за те решения, которые были приняты здесь в 2017 году. Это трасса М-5 «Урал», это направление в сторону Коломны, Рязани. Там наши жители тратили бесконечное количество времени. Это путепроводы и обход в Октябрьском. Он, слава богу, сдан. Спасибо правительству, все чётко отработано. Так же, как и Вязёмы, – это тоже развязка на ЦКАД, которая сегодня дала очень большую экономию времени», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Подмосковье реализуют и концессионные проекты. Это, например, строительство большой Южно-Лыткаринской трассы. Её планируется сдать в конце года. Воробьёв подчеркнул, что тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение. Так, транспорт позволяет развивать индустриальные парки.
«Мы строим пять индустриальных парков, один из них – в Ленинском городском округе. Я к вам обращался по 100 гектарам в этом округе, и вы поддержали. Через год мы заканчиваем строительство большого индустриального парка. И на «Прямой линии» был вопрос о дороге в Королёве. Мы вдумчиво и аккуратно смотрели разные варианты. Если не к концу года, то в I квартале 2026-го мы построим дорогу, которая действительно вызволит из плена 250 тысяч человек», – заключил губернатор.
Помимо развития транспорта, глава Подмосковья информировал Путина о проектах в сфере медицины. Обсуждали и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

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Многодетные семьи Подмосковья получили с начала года около 380 участков
08 апреля 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бесплатные земельные участки в Московской области получили за первый квартал текущего года 378 многодетных семей, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Семьи получили участки в 34 подмосковных округах. Больше всего участков — 116 — передали многодетным за первые три месяца текущего года в Одинцовском округе. В Электростали участки получили 28 семей, в Пушкинском округе — 23, а в Солнечногорске, Ленинском и Подольске участки получила 21 семья в каждом из округов», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов, всего с момента запуска программы по обеспечению участками многодетных, землю в регионе получили 37 тысяч 939 таких семей. В очереди на получение стоят 17 тысяч 290 семей. Работа по формированию походящих для них участков продолжается.

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#подмосковье
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Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре
08 апреля 2025, 14:51

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Интерактивный урок, посвящённый отходам, провёл для воспитанников дошкольной группы «Кувшинка» детского сада №18 округа Балашиха региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На уроке ребятам рассказали, какие бывают виды отходов, что такое опасные, медицинские и крупногабаритные отходы, а также какой вред мусор наносит природе и как его правильно утилизовать, чтобы защитить окружающую среду», — говорится в сообщении.
Кроме того, дошколята узнали, как правильно выбрасывать мусор на контейнерной площадке, где действует система «Два бака» для раздельного сбора отходов. Детям также рассказали, как собранные отходы попадают на предприятия по переработке мусора и как используются извлечённые из отходов полезные материалы.

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#отходы
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Готовность воспитательно-образовательного центра в Котельниках превысила 35%
08 апреля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство воспитательно-образовательного комплекса ведётся в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках, в настоящее время готовность объекта составляет более 35%, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.
В четырёхэтажном воспитательно-образовательном комплексе будет располагаться школа на 2,1 тыс. учеников и детский сад на 350 воспитанников.

«Сейчас в школьном блоке уже завершены монолитные работы. Рабочие кладут наружные и внутренние стены, монтируют инженерные сети, занимаются кровлей. В блоке детского сада ведется армирование вертикальных конструкций, устройство кровли, а также прокладка внутренних и наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.
В комплексе будет четыре спортзала, актовый зал на 800 зрителей, две библиотеки, столовая более чем на тысячу мест и специальные помещения для изучения технологий. На прилегающей территории установят спортивные и детские площадки.

Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.

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#детсад
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Участниками первенства России по бадминтону в Раменском стали более 150 спортсменов
08 апреля 2025, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Лично-командное первенство России по бадминтону для юношей и девушек до 17 лет состоялось в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском, участие в турнире приняли 153 человека из 24 российских регионов, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Абсолютными чемпионами первенства стали Захар Кель, представляющий Подмосковье и Воронежскую область, и Марина Тарасова из Московской области. Они завоевали золото в паре, миксте и одиночных соревнованиях. В частности, в парном разряде Захар Кель одержал победу, выступая с подмосковным спортсменом Матвеем Тавожлажновым, а Мария Тарасова — в паре с Анастасией Голубевой из Нижегородской области», — говорится в сообщении.
В командном турнире первое место заняла сборная Московской области, на второе место вышла команда Санкт-Петербурга, а третье место поделили спортсмены из Москвы и Татарстана.

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В Электростали гость украл из квартиры гаджеты и драгоценности
08 апреля 2025, 13:46

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

Жительница Электростали подала заявление в полицию о краже из её квартиры, по подозрению в совершении этого преступления был задержан раннее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяева отвлеклись, и украл у них ювелирные изделия, планшет и телефон. Общая сумма ущерба оставила 94 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Крада» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая попыталась украсть из супермаркета на улице Советская в Королёве шесть банок кофе.

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