Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО

8 апреля фронтмену группы Little Big Илье Прусикину* исполняется 40 лет. Артист, прославившийся на весь мир благодаря своему эпатажному коллективу, давно покинул Россию. Почему он уехал, как живёт сейчас, почему не попал на «Евровидение» и что на самом деле произошло с его браком — расскажет «Радио 1».