Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье эффективно работают медицинские центры, где проходят реабилитацию участники спецоперации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
«Сейчас очень важна реабилитация, и у нас такие центры работают. Один из них, Владимир Владимирович, вы поддержали несколько лет назад, и мы его запустили. Это центр для слепоглухонемых. Раньше прежде всего он был настроен на тех, у кого были заболевания. А сейчас нужна помощь некоторым ребятам, которые получили ранения. И он активно работает, помогает, очень востребован. Там можно многому научиться, приобрести в том числе специальность», – сказал глава региона.Отдельно Воробьёв отметил большую работу с волонтёрами.
«Хотел сделать акцент на наше волонтёрское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей – и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все работают бескорыстно, от всей души. Мы работаем с Белгородом, в партнёрстве и с Курском. Всё, что касается детей, различные виды помощи, у нас обязательно предусмотрено», – подчеркнул губернатор.В Московской области действует целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Читайте также:
Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям
Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования
Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт
Лора Луганская