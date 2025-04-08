Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Детский центр им. Л.М. Рошаля, недавно открытый в Красногорске, вышел на проектную мощность. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле. Одной из главных тем стали масштабные проекты в сфере медицины.
«Детский центр имени Рошаля, который вы открыли, вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций в день. За год 115 тыс. детей получат медицинскую помощь, плюс 20-25 тыс. человек могут пройти госпитализацию, получить все необходимые, высокотехнологичные в том числе, виды помощи», – поделился Воробьёв.Путин назвал центр хорошим и мощным.
«Мы работаем и с Федеральным медицинским центром, и с Морозовской клиникой. Всё, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, врачи решают вместе, коллегиально. Вы поддержали в своё время строительство центра. Мы не просто его построили, а то, что он работает с полной нагрузкой, мне кажется, самое главное», – добавил губернатор.Он рассказал, что клиника первоначально была рассчитана на более чем 400 коек, однако нашлась возможность расширить объёмы медицинской помощи.
«Было 460 коек, но сейчас мы нашли возможность увеличить их число без каких-либо проблем. Будет 530 коек, потому что очень востребовано», – рассказал глава региона.Воробьёв также напомнил, что президент в своё время поддержал строительство больницы в Балашихе на 1,2 тыс. коек.
«Это большая областная больница. Порядка 2 млн человек живёт на Горьковском направлении, восточном, и она очень нужна. Мы сдадим её в декабре 2027 года», – поделился планами губернатор.Также в этом году в Московской области приступают к строительству Мытищинского госпиталя.
«Это большой госпиталь, это тоже очень важно. Вы в курсе важности таких современных технологий, как телемедицина. Мы обсуждали это в правительстве. Есть понимание того, что это позволит разгрузить первичное звено и убрать лишние хлопоты людей, не тратить время для похода в поликлинику. Всё, что можно оцифровать и сделать на удалёнке, мы хотим реализовывать у нас в Подмосковье. Эффект очень заметный», – подчеркнул Воробьёв.Помимо развития медицины, глава Подмосковья информировал Владимира Путина о проектах в сфере транспорта. Обсуждались и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.
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Лора Луганская