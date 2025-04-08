Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины

Против микоплазменной пневмонии неэффективны противовирусные препараты, так это бактерия, а не вирус, и, соответственно, лечить ее можно лишь антибиотиками, причем строго по чувствительности возбудителя. Об этом заявила директор по лабораторной медицине «ЛабКвест, к.м.н Любовь Станкевич, также назвав распространенное последствие болезни.