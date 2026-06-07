Андрей Воробьёв анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!»

07 июня 2026, 11:45

оригинал Андрей Воробьёв, Регина Николина и Виктор Шерстнев (Фото: Telegram-канал @Воробьёв LIVE)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье в 12:15 на «Первом канале» выйдет новый выпуск программы «Будем жить!» с Натальей Поповой. Его героями станут Регина Николина и танкист Виктор Шерстнев.





По словам главы региона, Регина является воплощением настоящей силы духа.





«Ее муж Денис получил на СВО тяжелое ранение. Прогнозы врачей были неутешительными. Тогда она сама взялась за восстановление мужа», — отметил Воробьёв.