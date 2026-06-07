Андрей Воробьёв анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье в 12:15 на «Первом канале» выйдет новый выпуск программы «Будем жить!» с Натальей Поповой. Его героями станут Регина Николина и танкист Виктор Шерстнев.
По словам главы региона, Регина является воплощением настоящей силы духа.
«Ее муж Денис получил на СВО тяжелое ранение. Прогнозы врачей были неутешительными. Тогда она сама взялась за восстановление мужа», — отметил Воробьёв.
Женщина помогает мужу вернуться к полноценной жизни. Она получила образование в области медицины, реабилитации, лечебной физкультуры и логопедии. Кроме того, Регина сформировала команду профессионалов и разработала собственную методику. Ее записи и дневниковые заметки были включены в учебник по военной медицине.
В прошлом выпуске Виктор уже был гостем программы. Этот боец, получивший ранение в ходе специальной военной операции, мечтает открыть реабилитационный центр.
Губернатор Сергей Юров и глава Балашихи поддержали ветерана, выделив ему помещение в центре города. Теперь Виктор активно ищет специалистов, которые помогут ему в работе центра.