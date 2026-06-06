Юные инженеры из Бронниц представили проект «Кибер-город» на фестивале робототехники в Одинцове

06 июня 2026, 17:22

Юные инженеры из Бронниц показали проект «Кибер-город» на фестивале в Одинцове

Фото: Мария Шматкова

На Всероссийском фестивале робототехники «РОБОСИТИ 2026», который проходит в Одинцове, юные конструкторы из Бронниц представили проект «Кибер-город». За полгода команда создала систему управления беспилотным транспортом, разработала карту жителя для оплаты проезда, внедрила автоматизацию парковок и запустила сеть роботов-доставщиков.







По словам руководителя команды «Кибер-город» (г. Бронницы) Дарьи Петелиной, занятия робототехникой начались только в прошлом году.

«И сразу решили приехать на соревнования, чтобы попытать свои силы. Главное — участие, нам очень интересно посмотреть на другие проекты, показать, что мы умеем. Это всё оказывает большое влияние на развитие детей», — добавила она.





Богдан и Дарья из Домодедова представляют свою команду в категории «Азбука аналоговой схемотехники». Им предстоит создать программу для робота, который за 2 минуты уберёт все кегли с поля без ошибок. Это сложная задача, но ребята настроены на успех.



На фестивале каждый мог зарегистрироваться в личном кабинете Федерации спортивного программирования и узнать о новой организации, которая готовит спортсменов для участия в соревнованиях по программированию как в России, так и за её пределами.





«Федерация спортивного программирования активно продвигает и развивает все направления, связанные с инновационными технологиями, — это алгоритмическое программирование, продуктовое. У нас появилась новая дисциплина — искусственный интеллект. При поддержке Министерства спорта мы продвигаем и помогаем нашей молодёжи развивать суверенитет нашей страны, развивать навыки», — пояснила сотрудник отдела мероприятий Федерации спортивного программирования Татьяна Аносова.





«Робосити» — это ежегодное событие, которое объединяет молодых инженеров и опытных разработчиков. Фестиваль способствует развитию технического мышления, популяризации робототехники и поддержке начинающих специалистов.