Серия экоакций пройдет в выходные в Подмосковье
Жителей и гостей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Активисты волонтерских объединений организуют мероприятия по сбору вторсырья 6 и 7 июня. В эти дни можно будет сдать на переработку макулатуру, пластик, пакеты, пленку и другие виды вторичного сырья.
6 июня акция пройдет:
В Королеве мероприятия состоятся по следующим адресам и в указанное время:
- ул. Калинина, д. 6В — с 11:00 до 13:00.
- проезд Макаренко, д. 1 — с 11:00 до 12:00.
В Красногорске пункты приема будут работать:
- Красногорский бульвар, д. 18 — с 15:00 до 16:00.
- Нахабино, ул. Королева, д. 8 — с 09:00 до 10:00.
В Одинцовском районе акции пройдут:
- ул. Маковского, д. 2 — с 12:00 до 13:00.
- Можайское ш., д. 8 — с 10:30 до 11:30.
В Раменском пункты приема будут работать по адресу:
- ул. Гурьева, д. 15, к.1 — с 11:00 до 13:00.
В Черноголовке мероприятия пройдут:
- ул. Первая, д. 9а — с 10:00 до 11:00.
6 июня акция пройдет:
В Королеве мероприятия состоятся по следующим адресам и в указанное время:
- ул. Калинина, д. 6В — с 11:00 до 13:00.
- проезд Макаренко, д. 1 — с 11:00 до 12:00.
В Красногорске пункты приема будут работать:
- Красногорский бульвар, д. 18 — с 15:00 до 16:00.
- Нахабино, ул. Королева, д. 8 — с 09:00 до 10:00.
В Одинцовском районе акции пройдут:
- ул. Маковского, д. 2 — с 12:00 до 13:00.
- Можайское ш., д. 8 — с 10:30 до 11:30.
В Раменском пункты приема будут работать по адресу:
- ул. Гурьева, д. 15, к.1 — с 11:00 до 13:00.
В Черноголовке мероприятия пройдут:
- ул. Первая, д. 9а — с 10:00 до 11:00.
7 июня в Богородском акция состоится с 09:30 до 11:00. Мероприятие пройдет в поселке Зелёный, по адресу: Ногинский район, улица Школьная, дом 48. В тот же день, с 12:00 до 13:00, акция пройдет в Химках. Участники соберутся по адресу: улица Германа Титова, дом 14, корпус 1. Организаторы и волонтеры помогут желающим с сортировкой на всех площадках.