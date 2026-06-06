Серия экоакций пройдет в выходные в Подмосковье

06 июня 2026, 14:05

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жителей и гостей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







Активисты волонтерских объединений организуют мероприятия по сбору вторсырья 6 и 7 июня. В эти дни можно будет сдать на переработку макулатуру, пластик, пакеты, пленку и другие виды вторичного сырья.



6 июня акция пройдет:



В Королеве мероприятия состоятся по следующим адресам и в указанное время:

- ул. Калинина, д. 6В — с 11:00 до 13:00.

- проезд Макаренко, д. 1 — с 11:00 до 12:00.



В Красногорске пункты приема будут работать:

- Красногорский бульвар, д. 18 — с 15:00 до 16:00.

- Нахабино, ул. Королева, д. 8 — с 09:00 до 10:00.



В Одинцовском районе акции пройдут:

- ул. Маковского, д. 2 — с 12:00 до 13:00.

- Можайское ш., д. 8 — с 10:30 до 11:30.



В Раменском пункты приема будут работать по адресу:

- ул. Гурьева, д. 15, к.1 — с 11:00 до 13:00.



В Черноголовке мероприятия пройдут:

- ул. Первая, д. 9а — с 10:00 до 11:00.





7 июня в Богородском акция состоится с 09:30 до 11:00. Мероприятие пройдет в поселке Зелёный, по адресу: Ногинский район, улица Школьная, дом 48. В тот же день, с 12:00 до 13:00, акция пройдет в Химках. Участники соберутся по адресу: улица Германа Титова, дом 14, корпус 1. Организаторы и волонтеры помогут желающим с сортировкой на всех площадках.