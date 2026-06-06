Минтранс Подмосковья анонсировал выставку рисунков на вокзалах Москвы

06 июня 2026, 15:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Четыре московских вокзала стали площадкой для выставки детских рисунков. Экспозиции организованы в рамках проекта «Вокзалы столицы», который реализуют РЖД совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы. Об этом проинформировали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.







Все работы посвящены столичным вокзалам. Для детей организовали экскурсии, на которых они узнали об истории и архитектуре вокзальных комплексов, а также ощутили их особую атмосферу. Юным художникам также предоставили возможность принять участие в специальных мастер-классах.



Сейчас выставка доступна для посещения на Ярославском вокзале. С 6 по 16 июня 2026 года её можно будет увидеть на Казанском вокзале; с 22 июня по 1 июля — на Киевском; с 17 по 24 июля — на Белорусском. С 1 по 10 августа экспозиция вновь откроется на Ярославском вокзале.