На рождественской встрече в городе Пушкино рассказали о святочных традициях

16 января 2026, 21:00

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

В Доме Дружбы города Пушкино провели рождественскую встречу, сообщили в пресс-службе городского округа Пушкинский. Участники вспоминали православные традиции и отмечали Святки, которые проходят от праздника Рождества Христова до Крещенского Сочельника.





На импровизированной сцене выступил недавно созданный Театр казачьей песни «Богатица». Он исполнил колядки.

«Мы решили создать детский коллектив, который глубоко занимался бы традиционной казачьей культурой. Набрали только семилеток, первоклассников. Начали с ними заниматься. Казачья культура – одна из самых сохранившихся. До сих пор бытуют в казачьих станицах песни, которые пели века назад. Это многовековая культура, богатая, яркая», – сказала руководитель Театра казачьей песни «Богатица» Анна Бубнова.

«Вертепное действие очень древнее. Мы нашли тексты, песни и разучиваем их с детьми. Они погружаются в историю, это очень интересно. Ситаю, что дети должны знать наши корни, традиции, сказки, обряды, предания, легенды, и, конечно, всё, что связано с Рождеством», – отметила руководитель ансамбль фольклорной музыки Елена Оленева.