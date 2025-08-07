Андрей Воробьёв дал старт строительству корпуса перинатального центра в Видном

07 августа 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Строительство нового корпуса Видновского перинатального центра началось в Ленинском округе. Старт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с врачами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Корпус, который возведут в шаговой доступности от главного здания, будет рассчитан на 200 коек. Благодаря новому зданию мощность медучреждения увеличится почти вдвое.





«Видновский перинатальный центр себя зарекомендовал. На протяжении многих лет его команда дает очень хорошие результаты, в частности, это низкая детская смертность. Многие едут сюда рожать, потому что здесь работают настоящие профессионалы. Мы закладываем новый большой корпус. Очень надеемся, что строители построят всё в срок, ну а ваша команда продолжит творить чудеса», — сказал Андрей Воробьёв.