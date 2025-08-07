Волонтёров Воскресенска научили оказывать первую помощь
Видео: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Занятие по основам оказания первой медицинской помощи организовали в Воскресенске для участников движения «Волонтёры Подмосковья» и сотрудников молодёжного центра «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Мероприятие состоялось в актовом зале окружной администрации, его провела профессор Академии региональной безопасности, полковник полиции Юлия Клочко.
«Участники занятия научились правильно накладывать повязки и жгуты для остановки кровотечений, а также освоили базовые приемы сердечно-легочной реанимации», — говорится в сообщении.Кроме того, Юлия Клочко рассказала волонтёрам о психологии поведения толпы и объяснила алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в Московской область действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает предоставление волонтёрам грантов, страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, открытии и ведении отчётности социальных НКО. Кроме того, волонтёры могут рассчитывать на методическую и информационную поддержку региона. Подробнее об этом читайте по ссылке.