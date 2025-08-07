В посёлке Мишеронский построили котельную мощностью около 12 МВт
Блочно-модульную котельную построили в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура. Объект осмотрели депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, глава Шатуры Николай Прилуцкий и общественники. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Новая котельная, полностью оснащённая отечественным оборудованием, будет обслуживать 66 многоквартирных домов и пять социальных объектов.
«Котельная оборудована модулем запаса воды. Это позволит ей продолжать функционировать в случае временного отключения водоснабжения, а также сгладит перепады давления в системе и предотвратит гидроудары», — отмечается в сообщении.
Мощность котельной составляет почти 12 МВт — этой энергии хватит на подключение горячей воды в уже имеющихся домах, а также на обслуживание будущих новостроек.
Теперь новую котельную будут подсоединять к инженерным сетям Мишеронского.