В посёлке Мишеронский построили котельную мощностью около 12 МВт

07 августа 2025, 09:48

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Блочно-модульную котельную построили в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура. Объект осмотрели депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, глава Шатуры Николай Прилуцкий и общественники. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Новая котельная, полностью оснащённая отечественным оборудованием, будет обслуживать 66 многоквартирных домов и пять социальных объектов.



«Котельная оборудована модулем запаса воды. Это позволит ей продолжать функционировать в случае временного отключения водоснабжения, а также сгладит перепады давления в системе и предотвратит гидроудары», — отмечается в сообщении.