Андрей Воробьёв: «Мы исполнили наказы, но работу надо продолжать»

02 июня 2026, 18:04

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Отчётный форум «Есть результат» состоялся в Московской области. Он был посвящён подведению итогов реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Народная программа формируется из наказов избирателей. Участие в форуме приняли губернатор региона Андрей Воробьёв, председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, члены правительства области и депутаты всех уровней.





«Наказы, которые нам давали раньше, мы исполнили, но работу необходимо продолжать. Я считаю, что говорить честно и искренне, не скрывая проблем — это сильная позиция», — заявил Андрей Воробьёв.

«По итогам голосования партия сформировала сильную команду кандидатов. Победителями стали 129 человек. И сегодня в Московской области проходит масштабная работа по сбору наказов в новую Народную программу «Единой России». Мы собрали уже более 120 тысяч предложений», — отметил Игорь Брынцалов.

«Мы передаем коллегам предложения, сформированные на основе обращений, которые поступали в том числе на Прямую линию президента. И здесь хочу отметить, что у нас сложилось профессиональное взаимодействие с Московской областью, где внимательно относятся к каждому запросу жителей. Уверен, что новая Народная программа «Единой России» станет работающим планом действий», — заявил Михаил Кузнецов.