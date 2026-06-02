В Подмосковье сообщили о продлении приёма заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ
Приём заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлён до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Подать заявку можно на портале.
Участникам национального трека доступны четыре категории: «Личность» для волонтëров и наставников; «НКО и проекты» для некоммерческого сектора; «Компании» для бизнеса и «Территория» – для регионов и муниципалитетов, которые системно развивают добровольчество.
В каждой категории предусмотрено 12 тематических номинаций, в том числе «Герои нашего времени», «Страна возможностей» и «Поколение добра». К Году народного единства учредили специальную номинацию «Сила единства». В ней участвуют проекты, укрепляющие межнациональные отношения и общественное согласие. Для иностранных участников в международный треке заявлено два направления: «Код милосердия» и «Устойчивое будущее».
«Премия позволяет активистам не только получить признание, но и выйти на новый уровень – найти единомышленников, привлечь ресурсы и расширить географию добрых дел. Каждая поданная заявка – это история о неравнодушии. Рада, что с каждым годом таких историй становится всё больше», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.По данным министерства, Московская область участие в премии с 2021 года. За это время представители региона подали более 4500 заявок. 33 проекта вышли в финал, а 14 стали призёрами.