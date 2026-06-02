В Подмосковье сообщили о продлении приёма заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

02 июня 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Приём заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлён до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Подать заявку можно на портале.



Участникам национального трека доступны четыре категории: «Личность» для волонтëров и наставников; «НКО и проекты» для некоммерческого сектора; «Компании» для бизнеса и «Территория» – для регионов и муниципалитетов, которые системно развивают добровольчество.



В каждой категории предусмотрено 12 тематических номинаций, в том числе «Герои нашего времени», «Страна возможностей» и «Поколение добра». К Году народного единства учредили специальную номинацию «Сила единства». В ней участвуют проекты, укрепляющие межнациональные отношения и общественное согласие. Для иностранных участников в международный треке заявлено два направления: «Код милосердия» и «Устойчивое будущее».

«Премия позволяет активистам не только получить признание, но и выйти на новый уровень – найти единомышленников, привлечь ресурсы и расширить географию добрых дел. Каждая поданная заявка – это история о неравнодушии. Рада, что с каждым годом таких историй становится всё больше», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.