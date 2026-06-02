Жители Подмосковья стали пользоваться телемедициной в два раза чаще

02 июня 2026, 16:22

Более двух миллионов онлайн-консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме врач может скорректировать ход лечения, объяснить результаты анализов и итоги диспансеризации, а также закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Востребованность телемедицины растет. В настоящий момент в Московской области работают десять телемедицинских центров, где консультируют врачи по восьми профилям: педиатрии, терапии, кардиологии и другим», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.