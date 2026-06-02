Жители Подмосковья стали пользоваться телемедициной в два раза чаще

Более двух миллионов онлайн-консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



На телемедицинском приёме врач может скорректировать ход лечения, объяснить результаты анализов и итоги диспансеризации, а также закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.

«Востребованность телемедицины растет. В настоящий момент в Московской области работают десять телемедицинских центров, где консультируют врачи по восьми профилям: педиатрии, терапии, кардиологии и другим», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
На телемедицинскую консультацию жители Подмосковья могут записаться по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, а также через областной портал госуслуг «Здоровье» и приложение «Добродел: Телемедицина».
Лев Каштанов

