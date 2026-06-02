Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 75%

02 июня 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы, расположенное на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».





«Общая площадь школы составляет более 3 200 квадратных метров. Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации и радиаторы отопления, занимаются фасадом и отделкой помещений, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.