Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 75%

Здание школы, расположенное на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».

«Общая площадь школы составляет более 3 200 квадратных метров. Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации и радиаторы отопления, занимаются фасадом и отделкой помещений, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.
В обновлённой школе установят новое оборудование и мебель.

Завершить все работы должны до начала учебного года.
