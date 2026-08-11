Андрей Воробьёв: «Мы меняем в год 250 км теплосетей»
В год в Московской области обновляют около 250 км теплосетей
В Московской области реализуется масштабная программа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Её цель — повышение надёжности и качества снабжения потребителей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Программа касается всех составляющих ЖКХ — тепло- и водоснабжения, электричества и канализации.
«Мы активно реализуем программу «Чистая вода». Сейчас в Яхроме сдали водозаборный узел, который обеспечивает весь город. У нас большая работа по отоплению. Мы меняем 250 км сетей в год, это очень много. И мы запускаем 300 котельных. Так что программа идёт», — сказал Воробьёв.Он добавил, что благодаря проведённым работам количество жалоб на ЖКХ в регионе ежегодно снижается.