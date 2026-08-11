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Андрей Воробьёв: «Мы меняем в год 250 км теплосетей»

В год в Московской области обновляют около 250 км теплосетей
оригинал Андрей Воробьёв (в ценре). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Московской области реализуется масштабная программа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Её цель — повышение надёжности и качества снабжения потребителей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».



Программа касается всех составляющих ЖКХ — тепло- и водоснабжения, электричества и канализации.

«Мы активно реализуем программу «Чистая вода». Сейчас в Яхроме сдали водозаборный узел, который обеспечивает весь город. У нас большая работа по отоплению. Мы меняем 250 км сетей в год, это очень много. И мы запускаем 300 котельных. Так что программа идёт», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что благодаря проведённым работам количество жалоб на ЖКХ в регионе ежегодно снижается.
Лев Каштанов

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