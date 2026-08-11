Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность выездной работы

11 августа 2026, 14:48

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Выезды на места и непосредственное общение с жителями являются важнейшей составляющей работы подмосковных властей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Глава региона подчеркнул, что только в диалоге можно узнать потребности жителей и объяснить, какие задачи и в какой срок будут решены.





«Наше правило – житель всегда прав. И здесь важен диалог, постоянные встречи. Мы выезжаем в разные городские округа два-три раза в неделю, чтобы убедиться, что старые вопросы решены и услышать новые пожелания. Это один из приоритетов – и мой лично, и всей команды», — сказал Воробьёв.