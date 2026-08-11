Рогачёвский мост в Дмитрове сдадут в эксплуатацию в 2027 году

11 августа 2026, 14:51

оригинал Фото: медиасток.рф

Реконструкцию Рогачёвского моста через канал имени Москвы в Дмитрове должны завершить в первом полугодии 2027 года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Он отметил, что мост является важной транспортной артерией и его ждут десятки тысяч жителей.





«Рогачевский мост должны сдать в первом полугодии 2027 года. Рядом с этим мостом живут около 100 тысяч человек, он им очень нужен. А дальше будет большая реконструкция дорожных сетей в Дмитрове, чтобы развязать все узлы, убрать все узкие места», — сказал Воробьёв.