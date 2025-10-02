В Подмосковье с начала года открыли свыше 850 предприятий общепита

02 октября 2025, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 850 новых предприятий общественного питания ввели в эксплуатацию за три квартала текущего года в Подмосковье. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Открытие новых объектов сопровождалось созданием сопутствующей инфраструктуры и новых рабочих мест. В сфере общественного питания организовали более 27 000 новых посадочных мест для жителей и гостей региона, создали 4 000 рабочих мест. Лидерами по открытию новых кафе и ресторанов стали Балашиха (89 предприятий), Красногорск (60 предприятий) и Мытищи (59)», – рассказали в пресс-службе.