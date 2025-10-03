В Московской области с начала года произвели более 24 тысяч тонн творога

03 октября 2025, 13:56

Предприятия Подмосковья за 8 месяцев 2025 года произвели более 24,4 тыс. тонн творога. Регион занимает первое место по показателю как в ЦФО, так и в общероссийском рейтинге, обеспечивая 22,4% всего объема творога в округе и 7,5% — по стране, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.