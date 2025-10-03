В Московской области с начала года произвели более 24 тысяч тонн творога

Предприятия Подмосковья за 8 месяцев 2025 года произвели более 24,4 тыс. тонн творога. Регион занимает первое место по показателю как в ЦФО, так и в общероссийском рейтинге, обеспечивая 22,4% всего объема творога в округе и 7,5% — по стране, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основной объем производства обеспечивают ведущие предприятия, такие как: АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» и АО «Зеленоградское».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что в регионе активно поддерживают производителей молочной отрасли. Информация о мерах господдержки доступна на портале «Мой АПК». По итогам 2024 года объем производства творога в области составил 34,8 тыс. тонн.