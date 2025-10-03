В Подмосковье собрали свыше 586 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

В Подмосковье выходят на финишную прямую основные работы по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, начавшиеся в конце июля. Валовой сбор превысил 586,7 тыс. тонн — это на 90,8 тыс. тонн больше прошлогоднего результата, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Средняя урожайность выросла до 37,2 центнера с гектара против 30 центнеров годом ранее.Аграрии уже убрали 157,9 тыс. га. Также полностью завершили сбор озимых зерновых (79 тыс. га), с которых получили 326,5 тыс. тонн при урожайности 42,7 ц/га. Уборка яровых культур выполнена на 88% площадей (63,7 тыс. га), валовой сбор достиг 211,9 тыс. тонн при урожайности 36,8 ц/га.
Также собрали 107 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади 3,8 тыс. га, что составляет 60% от плана. Урожай картофеля превысил 228 тыс. тонн, урожайность достигла 319 ц/га, что выше прошлогоднего показателя. Масличные культуры убраны на 55% площадей. Озимый рапс собран полностью — с 13,5 тыс. га получено более 34 тыс. тонн.
Завершить уборочную кампанию в регионе планируется к середине ноября. Параллельно проводится сев озимых культур под урожай 2026 года: посеяно 80% площадей, в том числе 60,3 тыс. га зерновых и 19,7 тыс. га рапса. Работы планируют завершить также в середине ноября.