В Подмосковье собрали свыше 586 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

03 октября 2025, 13:34

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Rybalko

В Подмосковье выходят на финишную прямую основные работы по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, начавшиеся в конце июля. Валовой сбор превысил 586,7 тыс. тонн — это на 90,8 тыс. тонн больше прошлогоднего результата, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.