Под Наро-Фоминском с воинскими почестями похоронили красноармейца Ивана Комарова

21 мая 2026, 11:32

У деревни Устье рядом с памятником воинам Великой Отечественной войны 19 мая состоялось захоронение красноармейца Ивана Васильевича Комарова, который с 1941 года числился пропавшим без вести, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Останки бойца обнаружили поисковики отряда «Бумеранг ДОСААФ». Благодаря их работе удалось не только установить личность солдата, но и найти его родственников.Руководитель поискового отряда Фёдор Пущин отметил, что Ивану Комарову на момент гибели было всего 19 лет. По его словам, в таком возрасте бойцы редко успевали создать семью, поэтому поисковикам нечасто удаётся разыскать родных спустя десятилетия.Иван Комаров служил в 151-й отдельной мотострелковой бригаде 33-й армии. Подразделение участвовало в тяжёлых боях на подступах к Москве осенью 1941 года. Поисковики считают, что история этой бригады до сих пор остаётся одной из малоизученных страниц битвы за столицу.На церемонию прощания приехала племянница солдата Виктория Быстрова. Она рассказала, что в семье Ивана Васильевича всегда называли Ванечкой. Родные сохранили воспоминания о нём — о совместной работе в поле, детских шалостях и заботе о младших.Теперь у семьи появилось место памяти, куда смогут приезжать дети и внуки, чтобы сохранить историю своего родственника, погибшего на войне в девятнадцать лет.