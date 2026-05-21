21 мая 2026, 11:34

20 мая в Наро-Фоминске подвели итоги конкурса «Оживший кадр». Организаторы предложили школьникам необычный формат: выбрать фотографию военных лет, снимок из семейного архива или кадр из фильма о Великой Отечественной войне и воссоздать его без компьютерного монтажа — только с помощью костюмов, декораций, света и эмоций. Главное условие: кадр должен максимально быть похожим на оригинал, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.

Отборочные этапы прошли в каждой школе округа. На муниципальный этап вышли 104 работы, а победителями стали 27 участников. Однако за каждой фотографией скрывается не просто конкурсная работа, а семейная память, личная история и попытка прочувствовать время, которое современные дети знают лишь по рассказам и книгам.Ученики 2 «С» класса Наро-Фоминской школы № 7 приняли участие в конкурсе полным составом. Готовясь к съёмке, ребята так заинтересовались темой, что вместе пересмотрели фильм «В бой идут одни старики».Братья Егор и Роман Гавриловы искали вдохновение в семейном архиве. Вместе с мамой они изучали фотографии прадеда — Григория Петровича Камышана, который прошёл всю войну, встретил на фронте будущую супругу Анну Лукиничну, а День Победы встретил в Берлине. Сегодня память о них продолжают хранить дети и внуки — в том числе повторяя те самые фронтовые снимки.Участники выбирали самые разные истории. Яромира вместе с сестрой перевоплотилась в героиню фильма «Жила-была девочка» о блокадном Ленинграде. Серёжа вместе с папой-офицером повторил сцену из картины «Офицеры», а Тимофей Горелов с сестрой Яной воссоздали кадр из фильма «Жди меня домой».Заместитель главы округа Светлана Малыхина отметила: такие конкурсы помогают воспитать в детях уважение к истории, благодарность ветеранам и понимание того, что память о войне живёт не в словах, а в сердце. Когда ребёнок сам надевает гимнастёрку, берёт в руки портрет прадеда или воссоздаёт кадр из военной хроники, он становится частью истории — своей семьи, своей страны.Увидеть лучшие работы конкурса можно в фойе ЦДК «Звезда». Выставка открыта для всех желающих.