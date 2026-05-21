Росгвардейцы приняли участие в акции «Сад памяти» в Химках
Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в международной акции «Сад памяти». Мероприятие прошло на территории Сходненского лесничества в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ведомости.
Акция «Сад памяти» проходит с 18 марта по 22 июня 2026 года. Её главная цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
К экологическо-патриотической инициативе вместе с росгвардейцами присоединились глава Химок Инна Федотова, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, сотрудники лесничества, волонтёры и жители округа. Участники акции высадили около 22 тысяч саженцев ели в память о героях, погибших при защите страны.
Перед началом работ специалисты лесничества провели инструктаж и объяснили правила посадки молодых деревьев. Сотрудники Росгвардии работали на подготовленных участках леса, уделяя внимание сохранению корневой системы и правильному расстоянию между саженцами.
Начальник Химкинского отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Павел Морозов отметил, что акция помогает сохранить память о подвиге участников Великой Отечественной войны и выразить уважение защитникам страны. После завершения посадки участники почтили память павших героев минутой молчания.
