Андрей Воробьёв обсудил развитие бизнеса в Подмосковье с немецкими партнёрами
Встречу с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона
Темами мероприятия стало развитие компаний с инвестициями из Германии, промышленный ремонт и вложения в логистику.
«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Московской области. Сегодня в Подмосковье реализуется свыше 50 проектов, а более 40 компаний продолжают работать в штатном режиме», — сказал Андрей Воробьёв.В частности, компания «Мастерлок», занимающаяся ремонтом и восстановлением оборудования, планирует расширение. Сейчас у предприятия есть производственно-складской комплекс в Подольске. Новые площадки рассматриваются в особых экономических зонах региона или в комплексах формата «Лайт Индастриал».