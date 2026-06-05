Андрей Воробьёв обсудил развитие бизнеса в Подмосковье с немецкими партнёрами

05 июня 2026, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Встречу с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона





Темами мероприятия стало развитие компаний с инвестициями из Германии, промышленный ремонт и вложения в логистику.





«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Московской области. Сегодня в Подмосковье реализуется свыше 50 проектов, а более 40 компаний продолжают работать в штатном режиме», — сказал Андрей Воробьёв.