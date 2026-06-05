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Андрей Воробьёв обсудил развитие бизнеса в Подмосковье с немецкими партнёрами

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Встречу с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона



Темами мероприятия стало развитие компаний с инвестициями из Германии, промышленный ремонт и вложения в логистику.

«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Московской области. Сегодня в Подмосковье реализуется свыше 50 проектов, а более 40 компаний продолжают работать в штатном режиме», — сказал Андрей Воробьёв.
В частности, компания «Мастерлок», занимающаяся ремонтом и восстановлением оборудования, планирует расширение. Сейчас у предприятия есть производственно-складской комплекс в Подольске. Новые площадки рассматриваются в особых экономических зонах региона или в комплексах формата «Лайт Индастриал».
Лев Каштанов

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