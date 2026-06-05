Строительство административного здания в Мытищах завершат в 2028 году
Пятиэтажное административное здание строят в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время работы ведутся на уровне четвёртого этажа.
Общая площадь здания составит 8 900 квадратных метров. Там разместят офисы, конференц-зал, зал для коллегиальных заседаний, а также служебные и технические помещения. На прилегающей территории обустроят парковку и проведут озеленение.«Продолжается армирование и монтаж опалубки вертикальных конструкций четвёртого этажа. Бетонирование монолитных конструкций выполнено на 54%. Продолжается кладка внутренних стен и перегородок цокольного этажа, монтаж воздуховодов и креплений под трубы теплоснабжения», — говорится в сообщении.