Строительство административного здания в Мытищах завершат в 2028 году

05 июня 2026, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пятиэтажное административное здание строят в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время работы ведутся на уровне четвёртого этажа.



