Ведущий архитектурный журнал посвятил выпуск градостроительству в Подмосковье
Номер, полностью посвящённый градостроительной практике Московской области, выпустил журнал «Архитектура и строительство России». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В число авторов вошли сотрудники Комитета по архитектуре и строительству региона, НИиПИ градостроительства и других научных организаций, а также члены подмосковной Ассоциации проектировщиков.
«В выпуск вошла 21 статья по различным темам: от истории возникновения и особенностей регулярной застройки городов до вопросов градостроительного моделирования, индивидуального жилищного строительства и застройки вдоль магистралей», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.Журнал «Архитектура и строительство России» является одним из ведущих архитектурно-строительных изданий страны. Его первый номер вышел в 1933 году. Журнал распространяется в России и за рубежом.