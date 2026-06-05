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Ведущий архитектурный журнал посвятил выпуск градостроительству в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Номер, полностью посвящённый градостроительной практике Московской области, выпустил журнал «Архитектура и строительство России». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



В число авторов вошли сотрудники Комитета по архитектуре и строительству региона, НИиПИ градостроительства и других научных организаций, а также члены подмосковной Ассоциации проектировщиков.

«В выпуск вошла 21 статья по различным темам: от истории возникновения и особенностей регулярной застройки городов до вопросов градостроительного моделирования, индивидуального жилищного строительства и застройки вдоль магистралей», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
Журнал «Архитектура и строительство России» является одним из ведущих архитектурно-строительных изданий страны. Его первый номер вышел в 1933 году. Журнал распространяется в России и за рубежом.
Лев Каштанов

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