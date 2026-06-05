Ведущий архитектурный журнал посвятил выпуск градостроительству в Подмосковье

05 июня 2026, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Номер, полностью посвящённый градостроительной практике Московской области, выпустил журнал «Архитектура и строительство России». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





В число авторов вошли сотрудники Комитета по архитектуре и строительству региона, НИиПИ градостроительства и других научных организаций, а также члены подмосковной Ассоциации проектировщиков.





«В выпуск вошла 21 статья по различным темам: от истории возникновения и особенностей регулярной застройки городов до вопросов градостроительного моделирования, индивидуального жилищного строительства и застройки вдоль магистралей», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.