В Подмосковье выдали более 26,7 тыс. подарочных наборов для новорождённых

05 июня 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Набор вещей «Я родился в Подмосковье» предлагают в Московской области при рождении ребёнка. С ввода этой программы в 2019 году подарочные комплекты получили свыше 26,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Родителям предоставляется выбор — взять набор для новорождённого и мамы или 20 тысяч рублей.





«Подарочный комплект позволяет родителям сэкономить время в первые дни после родов и не тратиться на покупку самых необходимых вещей. В набор входят более 50 предметов для матери и ребёнка, включая средства гигиены, одежду, постельные принадлежности и другие полезные вещи», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.