Андрей Воробьёв обсудил с инвесторами развитие Light Industrial в Подмосковье

04 июня 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Формат индустриальный парков Light Industrial позволяет поддерживать малый и средний бизнес. Развитие таких проектов в Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв обсудил с партнёром ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артёмом Петрухиным и председателем правления «Совкомбанка» Дмитрием Гусевым на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает правительство региона.





Предпринимателю в парке Light Industrial предоставляют все условия для быстрого старта: площадку для выпуска продукции и склад с инженерной инфраструктурой, удобную логистику и сервисное сопровождение. Благодаря этому запустить производство можно не за два-три года, необходимых для строительства, а за шесть месяцев.





«Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате «Пять в одном»: инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания. Сегодня обсудили новые проекты с INDUSTRIAL CITY и «Совкомбанком». Оба инвестора собираются создавать площадки на территории наших индустриальных парков. Это позволит разместить на небольших площадях десятки новых производств, привлечь частные инвестиции и дать жителям региона новые рабочие места рядом с домом», — сказал Андрей Воробьёв.

«Индустриальный парк будущего — это не просто промышленная площадка, а высокотехнологичная среда, где производство, логистика, образование и городская инфраструктура работают как единая экосистема», — заявил Петрухин.

«Малому и среднему бизнесу сегодня не нужны огромные территории и долгие годы на строительство заводов с нуля. Им требуются готовые, компактные и технологичные площадки «под ключ», куда можно быстро завезти оборудование и сразу запустить производство», — сказал Дмитрий Гусев.