На строительстве поликлинике в Голицыне приступили к установке окон
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят на бульваре Генерала Ремезова в городе Голицыно Одинцовского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта достигла 50%. Подрядчик начал устанавливать в здании окна.
«Монолитные работы завершили. Ведётся установка оконных блоков, монтаж инженерных коммуникаций и кровельные работы», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Общая площадь поликлиники составляет около пяти с половиной тысяч квадратных метров. Сдать новое медучреждение в эксплуатацию планируют в перовом квартале 2028 года. Там будут обслуживать около 40 тысяч человек.