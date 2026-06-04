На строительстве поликлинике в Голицыне приступили к установке окон

04 июня 2026, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят на бульваре Генерала Ремезова в городе Голицыно Одинцовского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта достигла 50%. Подрядчик начал устанавливать в здании окна.





«Монолитные работы завершили. Ведётся установка оконных блоков, монтаж инженерных коммуникаций и кровельные работы», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.