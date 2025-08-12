Андрей Воробьёв обсудил с учителями и директорами школ меры поддержки педагогов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с директорами и преподавателями школ региона. На встрече обсудили региональные меры поддержки работников сферы образования, развитие олимпиадного движения и современные технологии в обучении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Встреча состоялась в новом корпусе гимназии №5 в Дзержинском. Андрей Воробьёв отметил, что в Подмосковье постоянно растёт число школьников и продолжается строительство новых школ. Но главное — это привлечение на работу учителей.
«Мы стараемся предложить педагогам привлекательные условия, а именно выдаем подъёмные, оплачиваем аренду жилья, когда есть такая потребность. Кроме того, у нас есть программа «Социальная ипотека». Да, она не касается всех, но если вы – «наша жемчужинка», то точно не останетесь без внимания. Я хочу, чтобы вы и ваши коллеги это знали», — сказал Андрей Воробьёв.Эффективность подмосковной политики по привлечению педагогических кадров отметил Директор Апрелевской школы №1 в Наро-Фоминске Денис Борисов. Он рассказал, что в прошлом году благодаря мерам поддержки в его школу пришли 15 новых учителей. Сейчас школа полностью укомплектована педагогами.
«В этом году появилась еще одна программа — «Топ-100». Она рассчитана, в том числе, на педагогов, которые только закончили вуз. Мы можем предложить достойную зарплату, участие в различных программах и пр., а значит, можем выбирать. Для нас это большое подспорье», — добавил Денис Борисов.В ходе встречи был поднят вопрос использования в образовательном процессе цифровых технологий, в частности — искусственного интеллекта.
«Мы много говорим про искусственный интеллект, в том числе в образовании. Я очень надеюсь, что каждый из нас совершенствует свои навыки в ИИ. Важно знать все его угрозы, преимущества, сделать искусственный интеллект своим помощником», — сказал Андрей Воробьёв.Губернатор региона также поднял вопрос о школьных олимпиадах. Он отметил успехи подмосковных учеников.
«Мы в Московской области активно развиваем олимпиадное движение и видим хорошие результаты. Это позволяет воспитывать у ребят лидерские качества, учит с малых лет побеждать. Очень надеюсь, что в каждой школе участников муниципального, регионального уровня будет больше», — подчеркнул Андрей Воробьёв.В этом году Подмосковье в четвёртый раз вышла на втрое место среди российских регионов по числу наград на Всероссийской олимпиаде школьников. Победу одержал 91 школьник из Московской области, а дипломы получили 550 ребят — на 109 больше, чем в прошлом году.