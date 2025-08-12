На портале госуслуг Подмосковья заработал цифровой помощник

12 августа 2025, 10:09

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Цифрового помощника «Добробота» запустили на портале госуслуг Московской области. Он может проконсультировать по имущественным и земельным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





«Добробот» является своего рода навигатором по услугам госпортала.





«Зачастую человек сталкивается с тем, что он просто не знает, какую услугу ему нужно получить. Именно поэтому мы запустили «Добробота» — виртуального помощника, который «проведет пользователя за руку» по онлайн-услугам. (…) На данный момент «Добробот» помогает решать земельно-имущественные вопросы, такие как строительства дома, оформление земли для бизнеса, покупка и аренда пр.», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.