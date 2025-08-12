Парк Электрогорска готовят к празднованию Дня города

12 августа 2025, 10:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День города будут отмечать в Электрогорске в субботу, 16 августа, праздничные мероприятия проведут в городском парке. Ход подготовки проверил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.





По итогам осмотра он указал на ряд недоработок, которые нужно устранить до праздника.





«Забор со стороны Пионерской улице отремонтируют и покрасят. Должна быть также восстановлена секция забора со стороны улицы Ленина и устранены неполадки в работе туалетов. А в новых беседках появятся урны», — говорится в сообщении.