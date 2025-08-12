Парк Электрогорска готовят к празднованию Дня города
День города будут отмечать в Электрогорске в субботу, 16 августа, праздничные мероприятия проведут в городском парке. Ход подготовки проверил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
По итогам осмотра он указал на ряд недоработок, которые нужно устранить до праздника.
«Забор со стороны Пионерской улице отремонтируют и покрасят. Должна быть также восстановлена секция забора со стороны улицы Ленина и устранены неполадки в работе туалетов. А в новых беседках появятся урны», — говорится в сообщении.В настоящее время в правой части парка уже заасфальтировали дорожки, ведётся укладка асфальта в зоне перед сценой.
Денис Семёнов также обсудил с профильным заместителем Камилей Марковой, как будут расположены развлекательные зоны и торговые площадки.