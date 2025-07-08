Андрей Воробьёв объявил о переходе ресурсников Подмосковья на новый стандарт работы

Ресурсоснабжающие организации Подмосковья переходят на новый стандарт
оригинал Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций введут на территории Московской области. Пилотный проект реализуется на базе «Мостепла», которое обеспечивает водой и отоплением Рузский и Можайский округа. Ход работ по новому стандарту проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



«Наша областная ресурсоснабжающая организация «Мособлтепло» в Рузском округе начала работать в обновлённом виде не так давно. Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в дальнейшем они смогут получать всю информацию дистанционно), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать всё, что происходит на котельных в Рузском и Можайском округах. Ну и, конечно, сами «аварийки» — современные машины, оснащенные всем необходимым. Наша задача, чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись», — сказал Андрей Воробьёв.
Новый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций предполагает создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приёма жителей, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также техническое переоснащение, усиление диспетчерских служб и авариных бригад и обеспечение работникам достойных зарплат и условий труда.

До начала отопительного сезона планируется привести к единому новому стандарту аварийно-диспетчерские службы региона, а к 1 декабря преобразовать все действующие в Московской области 64 ресурсоснабжающие организации. По расчётам экспертов, это позволит устранять аварии на 20% быстрее.
Лев Каштанов

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