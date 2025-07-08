Андрей Воробьёв объявил о переходе ресурсников Подмосковья на новый стандарт работы
Ресурсоснабжающие организации Подмосковья переходят на новый стандарт
Единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций введут на территории Московской области. Пилотный проект реализуется на базе «Мостепла», которое обеспечивает водой и отоплением Рузский и Можайский округа. Ход работ по новому стандарту проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Наша областная ресурсоснабжающая организация «Мособлтепло» в Рузском округе начала работать в обновлённом виде не так давно. Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в дальнейшем они смогут получать всю информацию дистанционно), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать всё, что происходит на котельных в Рузском и Можайском округах. Ну и, конечно, сами «аварийки» — современные машины, оснащенные всем необходимым. Наша задача, чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись», — сказал Андрей Воробьёв.Новый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций предполагает создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приёма жителей, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также техническое переоснащение, усиление диспетчерских служб и авариных бригад и обеспечение работникам достойных зарплат и условий труда.
До начала отопительного сезона планируется привести к единому новому стандарту аварийно-диспетчерские службы региона, а к 1 декабря преобразовать все действующие в Московской области 64 ресурсоснабжающие организации. По расчётам экспертов, это позволит устранять аварии на 20% быстрее.