В лесах Подмосковья прочистили более половины всех минерализованных полос
Свыше 50% минерализованных полос прочистили в лесах Московской области в рамках мероприятий по повышению пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Минерализованные полосы являются барьерами на пути пожара, они не дают огню перейти на лесной фонд. Всего в план этого года вошла прочистка почти 3,8 тыс. километров таких полос. В настоящее время выполнено уже более 50% от плана», — сказал председатель областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Лидерами по прочистке минерализованных полос стали пять филиалов Мособллеса: Орехово-Зуевский, где прочистили 218 километров, Бородинский (210 км), Шатурский (167 км), Луховицкий (135 км) и Талдомский (127 км).