Фестиваль колокольного искусства в Раменском соберёт звонарей со всей России
ХХ фестиваль колокольного искусства ««Раменские звоны» состоится в Раменском 21 июля, участниками фестиваля станут звонари и творческие коллективы из разных российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Фестиваль приурочен к престольному празднику Казанского храма. На территории храма находится колокольня с 14 колоколами и деревянная звонница с десятью колоколами. Там звонари смогут продемонстрировать своё искусство», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля будут также открыты различные развлекательные площадки, ярмарка, будет организовано чаепитие и уроки по рисованию акварелью для учеников воскресных школ.
Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте: hramholodovo@yandex.ru.