Воробьёв: модернизацию системы теплоснабжения в Рузском округе завершат летом
В Рузском муниципальном округе к началу отопительного сезона модернизируют восемь котельных, два центральных тепловых пункта и 8,5 км теплосетей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ, осмотрев источник теплоснабжения в Промзоне.
Многим объектам теплоснабжения в муниципалитете – уже более 40 лет. Они не справляются с возросшей нагрузкой. Так, минувшей зимой произошло сразу несколько аварий. В этом году в округе проводят масштабную модернизацию системы теплоснабжения. Планируют капитально отремонтировать 10 котельных и центральных тепловых пунктов, а также обновить 14 участков теплосетей.
«Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи. Будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям. Важно выполнить все работы качественно, чтобы пройти зиму без срывов. Заменим здесь два из четырёх котлов и сопутствующее оборудование. Демонтаж котлов уже завершён. Задача – основательно подготовиться к отопительному сезону, закончить летом работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей суммарной протяжённостью 8,5 км, капремонт восьми котельных и двух центральных тепловых пунктов», – рассказал губернатор.Котельная в Промзоне была построена в 1981 году и снабжает теплом 76 многоквартирных домов, где проживают более 9,5 тыс. человек, а также 15 учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания. Из-за большого износа оборудования на объекте происходили технические сбои.
«Мы приняли котельную в неудовлетворительном состоянии: два котла полностью вышли из строя, трубная часть прогорела. Система химводоподготовки не справлялась – натрий-катионитовые фильтры были прогнившими и не обеспечивали нужный расход и подпиток. Не работали рециркуляционные насосы», – рассказал руководитель департамента регионального теплоснабжения АО «ГК «ЕКС» Александр Шалагин.По его словам, сейчас два котла демонтированы, завезено два новых – российского производства.
«Будем устанавливать на них новые горелки с современной автоматикой регулирования и безопасности. Также в котельной заменим установку холодного водоснабжения. Она в автоматическом режиме сможет производить химводоподготовку сетевой воды. Так что в отопительный сезон мы войдём с двумя новыми котлами, новыми насосами рециркуляции и новой системой химводоподготовки», – пояснил специалист.Помимо этого, капитально обновят всю магистральную теплотрассу от котельной до ЦТП №2 и №3. Всего к осени заменят 1,5 км сетей. Работы идут без выходных.
«После аварий в январе мы первым делом устранили основные утечки, убрали всю воду. Приняли решение заменить котлы и котловое оборудование, большие участки теплосети. Сейчас работы выполнены на 30%. Надеюсь, что после того, как мы приведем в порядок котельную и сети, аварийность уменьшится, и предстоящую зиму мы пройдём благополучно», – сказала начальник котельных Рузского участка Ирина Городецкая.В Подмосковье ведётся масштабная программа модернизации системы ЖКХ. Основная часть работ запланирована на этот год – это около 200 источников теплоснабжения и порядка 400 км теплосетей.
Предусмотрены также инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. В 2025-2026 годах запланировано 344 мероприятий по модернизации 246 котельных и ЦТП, а также 68 км теплосетей.
Помимо этого, в Подмосковье реализуется 14 концессионных соглашений в 11 округах. 80% приходится на Газпром.