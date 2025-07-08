Воробьёв: модернизацию системы теплоснабжения в Рузском округе завершат летом

08 июля 2025, 16:01

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

В Рузском муниципальном округе к началу отопительного сезона модернизируют восемь котельных, два центральных тепловых пункта и 8,5 км теплосетей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ, осмотрев источник теплоснабжения в Промзоне.





Многим объектам теплоснабжения в муниципалитете – уже более 40 лет. Они не справляются с возросшей нагрузкой. Так, минувшей зимой произошло сразу несколько аварий. В этом году в округе проводят масштабную модернизацию системы теплоснабжения. Планируют капитально отремонтировать 10 котельных и центральных тепловых пунктов, а также обновить 14 участков теплосетей.

«Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи. Будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям. Важно выполнить все работы качественно, чтобы пройти зиму без срывов. Заменим здесь два из четырёх котлов и сопутствующее оборудование. Демонтаж котлов уже завершён. Задача – основательно подготовиться к отопительному сезону, закончить летом работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей суммарной протяжённостью 8,5 км, капремонт восьми котельных и двух центральных тепловых пунктов», – рассказал губернатор.

«Мы приняли котельную в неудовлетворительном состоянии: два котла полностью вышли из строя, трубная часть прогорела. Система химводоподготовки не справлялась – натрий-катионитовые фильтры были прогнившими и не обеспечивали нужный расход и подпиток. Не работали рециркуляционные насосы», – рассказал руководитель департамента регионального теплоснабжения АО «ГК «ЕКС» Александр Шалагин.

«Будем устанавливать на них новые горелки с современной автоматикой регулирования и безопасности. Также в котельной заменим установку холодного водоснабжения. Она в автоматическом режиме сможет производить химводоподготовку сетевой воды. Так что в отопительный сезон мы войдём с двумя новыми котлами, новыми насосами рециркуляции и новой системой химводоподготовки», – пояснил специалист.

«После аварий в январе мы первым делом устранили основные утечки, убрали всю воду. Приняли решение заменить котлы и котловое оборудование, большие участки теплосети. Сейчас работы выполнены на 30%. Надеюсь, что после того, как мы приведем в порядок котельную и сети, аварийность уменьшится, и предстоящую зиму мы пройдём благополучно», – сказала начальник котельных Рузского участка Ирина Городецкая.