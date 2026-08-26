Андрей Воробьёв осмотрел благоустроенный парк «Сераксеево» в округе Серпухов
Парк «Сераксеево», созданный в округе Серпухов несколько лет назад, посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент Международной ассоциации бокса (IBA), председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев, по чьей инициативе провели благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Парк также осмотрели депутат Госдумы Александр Коган и член муниципального Совета депутатов, руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество», генеральный директор ОАО «Точка роста» Алексей Батогов.
«Благоустройство парка «Сераксеево» — это пример полезной социальной инициативы. Территорию у реки Речмы, которая раньше была неухоженной, превратили в современное общественное пространство. Здесь появилась набережная с зонами отдыха у воды, спортивные и детские площадки, арт-объекты и фонтаны. Кроме того, на территории есть храм с воскресной школой. Я хочу поблагодарить Умара Назаровича Кремлева и всю его команду за разные добрые дела», — сказал Воробьёв.
В свою очередь Умар Кремлев отметил, что развитие парка продолжается.
«Мы построили храм, трапезную, воскресную школу, сделали купели и источник, детские и спортивные площадки, открыли «Русский ниндзя» и падел. Сейчас строим хоккейную коробку, скейт-парк и волейбольную площадку. Планируем построить гостиницы, поликлинику на 240 посещений в день, сделаем пляж и продолжим благоустраивать территорию», — сказал он.Александр Батогов, говоря об особенностях этого общественного пространства, отметил гармоничное сочетание духовного и спортивного направлений, а Александр Коган рассказал о создании пешеходных коммуникаций.
«От жителей звучал четкий запрос: дорога здесь хорошая, но для пешеходов — родителей с детьми, колясками — она была небезопасна. По программе губернатора Андрея Воробьёва вдоль магистрали построили уже почти четыре километра удобного тротуара. В перспективе эту прогулочную пешеходную линию протянут до 11 километров», — уточнил Коган.В текущем году в округе благоустроят ещё три общественных пространства: сквер на улице Крюкова в Серпухове, сквер «Мирабель» в Протвине и пешеходную зону с двумя скверами в посёлке Большевик.