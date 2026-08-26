Губернатор Воробьёв посетил спортивную базу в деревне Лужки под Серпуховом

26 августа 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Спортивную базу «Лесная опушка», которую три года назад открыл на месте бывшего санатория в деревне Лужки округа Серпухов общественный деятель Умар Кремлёв, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Глава региона пообщался со спортсменами и тренерами. Во встрече также приняли участие депутат Госдумы Александр Коган и член муниципального Совета депутатов, руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество», генеральный директор ОАО «Точка роста» Алексей Батогов.





«Здесь проводят сборы представители разных видов спорта. На территории есть медицинский центр, бассейн, спортивные залы, залы хореографии, организовано питание. Сейчас здесь одновременно могут тренироваться до 600 человек. Их количество планируется увеличить до нескольких тысяч», — сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

«Сюда приезжают команды на сборы и тренировки, в спортивных лагерях отдыхают дети, семьи приезжают на выходные. Мы будем развивать базу и дальше. Строить новые спортивные объекты, ледовую арену, развивать легкоатлетическую и футбольную инфраструктуру, боксёрские залы, спортивную медицину и восстановление», — заявил Кремлёв.

«Это мощный спорткомплекс, который, я уверен, станет точкой притяжения для спортсменов и тренеров со всей страны», — подчеркнул Коган.