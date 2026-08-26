В Мытищах построили детский сад на 300 мест
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«В здании размещаются помещения для 12 групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, санузлами и раздевалками, а также музыкальный и физкультурный залы. Вход в детсад организован по принципу безбарьерной среды. На прилегающей территории обустроены зоны для прогулок с теневыми навесами и установлена спортивная площадка. Подключена система видеонаблюдения, интегрированная в общегородскую», — говорится в сообщении.Застройщик возвёл детский сад за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.