В Серпухове 1 сентября откроют четыре отремонтированные школы и два детсада

26 августа 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Капитальный ремонт четырёх школ и двух детских садов должны завершить в округе Серпухов до 1 сентября. Ход работ в одном из зданий — школе №7 — проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Глава региона побеседовал со строителями и директорами школ, в который проводится ремонт. Участие во встрече приняли также депутат Госдумы Александр Коган и член муниципального Совета депутатов, руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество», генеральный директор ОАО «Точка роста» Алексей Батогов.





«Мы приехали сюда, чтобы лично проверить, как продвигаются работы. Сейчас строителям предстоит сделать финальный марш-бросок, чтобы до 1 сентября полностью завершить капремонт, и дети могли вернуться в обновлённое здание», — сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

«Сейчас проводим генеральную уборку помещений, монтируем парты, устанавливаем доски и подключаем оборудование. Сегодня во второй половине дня закроем контур — доставят и сразу смонтируют стекла для окон. Параллельно рабочие укладывают асфальт на прилегающей территории. Мы уже вошли в режим полной готовности к сдаче», — рассказал руководитель компании-подрядчика Андраник Навоян.

«После ввода объекта в эксплуатацию мы будем абсолютно уверены, что более тысячи учеников школы №7 получат самые комфортные и ультрасовременные условия для учебы», — отметил Коган.

«Капитальный ремонт школы №7, входящей в крупный образовательный комплекс, — на финишной прямой. Я сам живу в Серпухове, здесь моя семья, растут дети. И приятно видеть, как много усилий команда губернатора и муниципалитет прикладывают для развития округа», — заявил Батогов.