Андрей Воробьёв отметил важность обеспечения безопасности на майских праздниках
На майские праздники в Московскую область традиционно приезжают много людей, поэтому службы, обеспечивающие безопасность, переведут на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.
Особое внимание будет уделяться ситуации на дорогах и в местах массового отдыха.
«На майских праздниках возрастает нагрузка и на ГИБДД, и на МЧС, и на органы внутренних дел. Дежурные оперативные службы (в это время — прим. ред.) у нас всегда в повышенной готовности. Мы традиционно обращаем внимание на обеспечение безопасности. Каждая служба знает свой алгоритм действий», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что особое внимание будет уделяться недопущению лесных пожаров, риск которых возрастает из-за традиционных майских шашлыков.