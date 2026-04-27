Андрей Воробьёв отметил важность обеспечения безопасности на майских праздниках

На майские праздники в Московскую область традиционно приезжают много людей, поэтому службы, обеспечивающие безопасность, переведут на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.



Особое внимание будет уделяться ситуации на дорогах и в местах массового отдыха.

«На майских праздниках возрастает нагрузка и на ГИБДД, и на МЧС, и на органы внутренних дел. Дежурные оперативные службы (в это время — прим. ред.) у нас всегда в повышенной готовности. Мы традиционно обращаем внимание на обеспечение безопасности. Каждая служба знает свой алгоритм действий», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что особое внимание будет уделяться недопущению лесных пожаров, риск которых возрастает из-за традиционных майских шашлыков.
Лев Каштанов

