Коммунальщики Раменского рассказали об уборке дворов

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ирина Моисеева

Расчистка снега ведётся во дворах Раменского. Кроме того, сотрудники коммунальных служб убирают упавшие деревья. О ходе работ на улице Коминтерна рассказала начальница участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова, передаёт корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ирина Моисеева.





Валентина Карпова отметила, что сегодня у коммунальщиков очень напряжённый день.





«Мы не ожидали, что будет такое количество осадков. Очень много поваленных деревьев и оторванных веток. Мы занимаемся их опиловкой. У меня в бригаде 20 человек. Целый день будем опиливать и складировать в одном месте. Потом будем заниматься вывозом», — сказала Карпова.

«Дети всё равно выйдут на улицу, им погода не помеха. И мы сегодня должны справиться с нашей задачей», — подытожила Карпова.