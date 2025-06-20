Андрей Воробьёв поблагодарил предпринимателей Подмосковья за совместную работу

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Благодарность за совместную работу по развитию экономики Московской области выразил предпринимателям губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв по итогам оглашения результатов рейтинга инвестпривлекательности регионов.



«Московская область вошла в топ-3 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ. Это уже четвертый год подряд, когда мы остаемся среди лучших. Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Он также поблагодарил заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также Агентство стратегических инициатив (АСИ) и руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку работы региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв регулярно публикует важную информацию о регионе в своём Telegram-канале. Комментарии к его публикациям открыты, что обеспечивает дополнительную обратную связь с жителями Подмосковья.
Лев Каштанов

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