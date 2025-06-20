Андрей Воробьёв поблагодарил предпринимателей Подмосковья за совместную работу
Благодарность за совместную работу по развитию экономики Московской области выразил предпринимателям губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв по итогам оглашения результатов рейтинга инвестпривлекательности регионов.
«Московская область вошла в топ-3 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ. Это уже четвертый год подряд, когда мы остаемся среди лучших. Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он также поблагодарил заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также Агентство стратегических инициатив (АСИ) и руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку работы региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв регулярно публикует важную информацию о регионе в своём Telegram-канале. Комментарии к его публикациям открыты, что обеспечивает дополнительную обратную связь с жителями Подмосковья.